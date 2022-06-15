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Мостовой — о Каттани: начал угрозами кидаться. Кому ты здесь нужен? Что пришел, что ушёл

Мостовой — о Каттани: начал угрозами кидаться. Кому ты здесь нужен? Что пришел, что ушёл
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, ранее заявившего, что покинет клуб, если новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль провалится.

«В «Спартаке» всё быстро и легко. Ехали на «Сапсане», остановились и говорят: «Ты кто?» — «Я немножко аналитик» — «В «Спартак» хочешь тренером?» — «А где это?» — «В Москве» — «Отлично, поехали».

Каттани вчера ещё угрозами начал кидаться: если у Абаскаля не получится, то уйдёт вместе с ним. 90% не знают, кто такой этот Каттани и где он работал. А у него угрозы. Да что ты пришёл, что ты ушёл: кому ты нужен здесь? Как будто он пять лет здесь проработал, выиграл всё, уйдёт — и пипец будет. Как Месси из «Барселоны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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