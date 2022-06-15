Мостовой — о Каттани: начал угрозами кидаться. Кому ты здесь нужен? Что пришел, что ушёл

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, ранее заявившего, что покинет клуб, если новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль провалится.
«В «Спартаке» всё быстро и легко. Ехали на «Сапсане», остановились и говорят: «Ты кто?» — «Я немножко аналитик» — «В «Спартак» хочешь тренером?» — «А где это?» — «В Москве» — «Отлично, поехали».
Каттани вчера ещё угрозами начал кидаться: если у Абаскаля не получится, то уйдёт вместе с ним. 90% не знают, кто такой этот Каттани и где он работал. А у него угрозы. Да что ты пришёл, что ты ушёл: кому ты нужен здесь? Как будто он пять лет здесь проработал, выиграл всё, уйдёт — и пипец будет. Как Месси из «Барселоны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 июня 2022
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