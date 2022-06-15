Стало известно, когда «Динамо» планирует объявить имя нового главного тренера

Стало известно, когда московское «Динамо» собирается официально представить нового главного тренера.



Как сообщает Metaratings, это произойдёт завтра, 16 июня. Новым тренером, вероятно, станет сербский специалист Славиша Йоканович, который ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.



Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.



В завершившемся сезоне-2021/2022 московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.