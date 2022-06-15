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Стало известно, когда «Динамо» планирует объявить имя нового главного тренера

Стало известно, когда «Динамо» планирует объявить имя нового главного тренера
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Стало известно, когда московское «Динамо» собирается официально представить нового главного тренера.

Как сообщает Metaratings, это произойдёт завтра, 16 июня. Новым тренером, вероятно, станет сербский специалист Славиша Йоканович, который ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.

Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В завершившемся сезоне-2021/2022 московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.

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