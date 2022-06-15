Отец Агаларова отреагировал на информацию о том, что его сыном интересуется «Зенит»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на информацию о том, что его сыном интересуется «Зенит».

«У Гамида есть действующий контракт. Он официально футболист «Уфы». Вместе с командой он прошёл медосмотр и отправился на первый сбор», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Metaratings сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» хочет подписать Агаларова. Отмечалось, что стороны ведут переговоры.

Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. Ранее Руслан Агаларов заявлял, что его сын хочет попробовать себя в другой команде.



«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу. Команду уже покинуло 10 футболистов, при этом приобретений клуб пока не осуществлял.