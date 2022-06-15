На финал Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА среди женщин проданы все билеты

На финальный матч Суперкубка России сезона-2022 «Локомотив» — ЦСКА среди женских команд проданы все билеты. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.



Финальный матч Суперкубка России сезона-2022 состоится в субботу, 18 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Спортивный городок Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Отметим, что арена «Спортивный городок Лужники» вмещает 1872 человека.



Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» и ЦСКА разыграли между собой первый Суперкубок России среди женщин. Победу в том матче одержали футболистки железнодорожников.



В нынешнем розыгрыше женской Суперлиги ЦСКА располагается на втором месте в таблице, у него 31 очко после 12 туров. «Локомотив» с 30 очками идёт следом в таблице.

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