Галактионов назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»

Главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначен наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов. Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года, информирует официальный сайт нижегородцев.
Отмечается, что Михаил Галактионов будет совмещать должности главного тренера молодёжной сборной России и «Нижнего Новгорода».
Галактионов имеет опыт работы в РПЛ — в сезоне-2017/2018 он занимал пост главного тренера грозненского «Ахмата». В последние годы Михаил возглавляет молодёжную сборную России. Под его руководством она вышла в финальную часть чемпионата Европы среди молодёжных команд.
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.
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