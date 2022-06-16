В «Нижнем Новгороде» выразили благодарность Кержакову за работу. Тренер покинул клуб

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал смену тренера в нижегородской команде. Напомним, вместо Александра Кержакова на пост наставника назначен Михаил Галактионов.
«Галактионов — главный тренер клуба? Да, мы об этом официально объявили. Очень хорошо расстались с Александром Анатольевичем Кержаковым. Говорим ему спасибо! Он сделал большую работу, добился ожидаемого результата. Поэтому от лица клуба мы ему выражаем благодарность. Я чисто по-человечески тоже говорю ему спасибо. Мы с ним продолжаем дружески общаться», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.
- 16 июня 2022
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