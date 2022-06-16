Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Нижнем Новгороде» выразили благодарность Кержакову за работу. Тренер покинул клуб

В «Нижнем Новгороде» выразили благодарность Кержакову за работу. Тренер покинул клуб
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал смену тренера в нижегородской команде. Напомним, вместо Александра Кержакова на пост наставника назначен Михаил Галактионов.

«Галактионов — главный тренер клуба? Да, мы об этом официально объявили. Очень хорошо расстались с Александром Анатольевичем Кержаковым. Говорим ему спасибо! Он сделал большую работу, добился ожидаемого результата. Поэтому от лица клуба мы ему выражаем благодарность. Я чисто по-человечески тоже говорю ему спасибо. Мы с ним продолжаем дружески общаться», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова.

Все летние трансферы РПЛ. Полный список Все летние трансферы РПЛ. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022