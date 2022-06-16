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Р. Билялетдинов: может, Кержаков будет в «Динамо». Настоящие переговоры ведутся в тишине

Р. Билялетдинов: может, Кержаков будет в «Динамо». Настоящие переговоры ведутся в тишине
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».

«Куда делся Кержаков? С чего бы вдруг уходить? Удачный сезон оказался последним. Может, ещё когда-то вернётся, не знаю. Если только там не рокировка случилась. Куда может податься Кержаков? В «Сочи» может неожиданно всплыть, в «Динамо»! Может появиться этот вариант, потому что настоящие переговоры ведутся в тишине. Есть рекламные кампании, которые отвлекают внимание от главной кандидатуры. Мне кажется, Кержаков где-то точно будет назначен. Состав поначалу казался недееспособным, но играли с ним. Да, теряли очки в последних турах, но, кроме матча с «Зенитом». Здесь я больше за Кержакова! Приход Галактионова — рокировка. Оснований, повторюсь, для ухода Кержакова не было», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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