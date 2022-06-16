Зелимхан Бакаев заявил о готовности сыграть за «Зенит» в Суперкубке со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил о готовности сыграть с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Напомним, игра за трофей состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Готов ли я сыграть в матче за Суперкубок России? Конечно. Впереди 20 дней, если не больше. Пройду сборы, дай бог, без травм, и вместе с партнёрами будем готовы к этому бою», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».