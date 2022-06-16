«Урал» возьмёт в аренду с правом выкупа игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин, ранее являвшийся капитаном второй команды красно-белых, продолжит карьеру в «Урале», сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, стороны близки к договорённости. У екатеринбургского клуба будет право выкупа 20-летнего футболиста. «Урал» рассматривает полузащитника как замену ушедшему Рафалу Аугустыняку. «Спартак» готов рассмотреть предложение о трансфере, если его сумма составит 30 млн рублей.



Сунгатулин является воспитанником красно-белых. Контракт 20-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 российский футболист сыграл в 33 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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