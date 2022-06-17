Игрок сборной Беларуси Павловец перешёл в «Оренбург»

Бывший защитник «Ростова» Александр Павловец перешёл в «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба оренбургского клуба.



Александр уже прошёл медосмотр и вместе с командой находится на сборах.

Александр является воспитанником «Борисова». В 2019 году защитник перешёл в брестское «Динамо» на правах свободного агента. Контракт игрока и клуба был рассчитан до января 2021 года. Защитник сыграл за «Динамо» 51 матч, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2020/2021 Павловец появился на поле один раз и не отметился результативными действиями.



В 2017 году защитник дебютировал за сборную Беларуси. За национальную команду игрок провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Павловца в € 500 тыс.