Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трабзонспор» нацелен на бывших защитников «Барселоны»

«Трабзонспор» нацелен на бывших защитников «Барселоны»
Комментарии

Чемпион Турции «Трабзонспор» ведёт переговоры с окружением защитника донецкого «Шахтёра» Марлона. Об этом информирует турецкий журналист Юнус Эмре Сель, сотрудничающий с изданиями Sabah, A Spor и Fotomac.

Сообщается, что переговоры ведутся уже не первый день – три предложения «Трабзонспора» были отклонены, а обновлённое, четвёртое находится на стадии рассмотрения. При этом сам игрок, по словам Юнуса Эмре, счёл вариант привлекательным и готов к трансферу. Турецкий клуб также проявляет интерес к центрбеку «Бетиса» Марку Бартре.

Отметим, что ранее в своей карьере оба были футболистами «Барселоны». Марлон провёл в составе сине-гранатовых всего три матча в сезоне-2016/2017, а Бартра – воспитанник каталонского клуба (103 матча).

26-летний Марлон провёл в донецком «Шахтёре» один сезон. Он пришёл в клуб вместе с главным тренером итальянцем Роберто Де Дзерби из «Сассуоло» и отыграл за «горняков» 22 матча, в том числе пять – на групповом этапе Лиги чемпионов, где чемпионы Украины финишировали четвёртыми в квартете с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».

«Трабзонспор» в сезоне-2021/2022 выиграл чемпионат Турции с отрывом в восемь очков от «Фенербахче» и готовится к старту в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фанаты «Трабзонспора» празднуют чемпионство в турецкой Суперлиге:

Новость по теме
Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Трабзонспоре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022