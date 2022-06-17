«Трабзонспор» нацелен на бывших защитников «Барселоны»

Чемпион Турции «Трабзонспор» ведёт переговоры с окружением защитника донецкого «Шахтёра» Марлона. Об этом информирует турецкий журналист Юнус Эмре Сель, сотрудничающий с изданиями Sabah, A Spor и Fotomac.
Сообщается, что переговоры ведутся уже не первый день – три предложения «Трабзонспора» были отклонены, а обновлённое, четвёртое находится на стадии рассмотрения. При этом сам игрок, по словам Юнуса Эмре, счёл вариант привлекательным и готов к трансферу. Турецкий клуб также проявляет интерес к центрбеку «Бетиса» Марку Бартре.
Отметим, что ранее в своей карьере оба были футболистами «Барселоны». Марлон провёл в составе сине-гранатовых всего три матча в сезоне-2016/2017, а Бартра – воспитанник каталонского клуба (103 матча).
26-летний Марлон провёл в донецком «Шахтёре» один сезон. Он пришёл в клуб вместе с главным тренером итальянцем Роберто Де Дзерби из «Сассуоло» и отыграл за «горняков» 22 матча, в том числе пять – на групповом этапе Лиги чемпионов, где чемпионы Украины финишировали четвёртыми в квартете с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».
«Трабзонспор» в сезоне-2021/2022 выиграл чемпионат Турции с отрывом в восемь очков от «Фенербахче» и готовится к старту в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Фанаты «Трабзонспора» празднуют чемпионство в турецкой Суперлиге:
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