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Садио Мане проводит отпуск в родной деревне, играя в футбол в грязи. Видео

Садио Мане проводит отпуск в родной деревне, играя в футбол в грязи. Видео
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Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отправился во время отпуска в родную деревню, где провёл необычный футбольный матч.

В месте, где африканец родился и вырос, он сыграл в футбол с местными ребятами в жутких условиях. Звёздный футболист провёл игру на футбольном поле из грязи. Во время матча шёл дождь, который усложнял игрокам перемещения, а посмотреть дворовый матч пришло больше сотни человек.

«Бавария» может подписать с Мане трёхлетнее контрактное соглашение. Переговоры с «Ливерпулем» вступают в завершающую стадию и в скором времени «Бавария» подаст новый запрос по трансферу сенегальского нападающего.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда.

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