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В Армении планируют выиграть ЧМ или ЧЕ к 2050 году

В Армении планируют выиграть ЧМ или ЧЕ к 2050 году
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил задачу перед местной национальной футбольной сборной выиграть чемпионат мира или чемрионат Европы по футболу к 2050 году, сообщает Arka.

По информации источника, это премьер-министр охвучил на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином и главой ФИФА Джанни Инфантино.

«За последние три года Федерация футбола Армении при поддержке ФИФА построила 90 новых маленьких стадионов в 7 областях Армении. Для их функционирования ФИФА выделит около $2,5 млн», — также рассказал Пашинян.

14 июня состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Арменией и Шотландией. Сборная Шотландии одержала победу в матче со счётом 4:1.

Сборная Шотландии разгромила сборную Армении в матче Лиги наций:

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