В «Уфе» сообщили, что определились с будущим Агаларова
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что в клубе определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.
«Дальнейшая судьба Агаларова в «Уфе»? У нас есть понимание, но сказать не могу — конфиденциальная информация», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. Ранее отец футболиста Руслан Агаларов заявлял, что его сын хочет попробовать себя в другой команде. Стало известно, что Гамид Агаларов не перейдёт в «Зенит».
«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу. Команду уже покинули 10 футболистов, при этом покупок клуб пока не осуществлял.
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