Испанский журналист: вероятность перехода Левандовского в «Барселону» — 90%

Трансфер 33-летнего форварда «Баварии» Роберта Левандовского в «Барселону» — почти решённый вопрос, об этом сообщает испанский журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, вероятность трансфера на данный момент составляет 90%.
Ранее стало известно, что «Барселона» готовит новое предложение по трансферу поляка. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Сам форвард открыто говорит о своём уходе из мюнхенского клуба на пресс-конференциях. Ранее Левандовски заявлял, что его история в «Баварии» подошла к концу.
В сезоне-2021/2022 Левандовски провёл 45 матчей во всех турнирах за «Баварию», в которых забил 48 голов и отдал шесть голевых передач.
Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись:
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