Роналду не подходит тактике тен Хага. «Рома» мечтает заполучить игрока

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Об этом сообщает La Repubblica.

Как отмечает источник, 37-летний нападающий может уйти из английского гранда из-за того, что он не подходит тактическому рисунку нового главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.



«Рома» хотела бы видеть воссоединение наставника Жозе Моуринью и Криштиану Роналду у себя в составе. Проблема итальянского клуба заключается в финансовом фэйр-плэй, поэтому зарплата португальца может стать неподъёмной суммой для «джаллоросси».



В сезоне-2021/2022 Роналду провёл 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи.

Неприятные поступки Роналду: