Роналду не подходит тактике тен Хага. «Рома» мечтает заполучить игрока
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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Об этом сообщает La Repubblica.
Как отмечает источник, 37-летний нападающий может уйти из английского гранда из-за того, что он не подходит тактическому рисунку нового главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
«Рома» хотела бы видеть воссоединение наставника Жозе Моуринью и Криштиану Роналду у себя в составе. Проблема итальянского клуба заключается в финансовом фэйр-плэй, поэтому зарплата португальца может стать неподъёмной суммой для «джаллоросси».
В сезоне-2021/2022 Роналду провёл 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи.
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