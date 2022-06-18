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«Фулхэм» приготовил первое предложение по Бернду Лено

«Фулхэм» приготовил первое предложение по Бернду Лено
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«Фулхэм» приготовил первое предложение по немецкому голкиперу лондонского «Арсенала» Бернду Лено, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб готов предложить около £ 7 млн за голкипера сборной Германии.

Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года, когда перешёл из «Байера» за € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Лено сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и три раза сохранил свои ворота на замке. С 2016 года вратарь вызывается в сборную Германии, за которую успел провести девять матчей.

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