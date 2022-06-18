«Аталанта» объявила о трансфере защитника «Ювентуса»

Итальянская «Аталанта» выкупила центрального защитника туринского «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщается на официальном сайте клуба.
По сообщениям ряда итальянских СМИ, сумма трансфера оценивается в € 20 млн.
Прошедший сезон Демирал, принадлежавший «Ювентусу», провёл за «Аталанту» на правах аренды. 24-летний турецкий защитник сыграл 42 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини хочет покинуть команду.
Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города.
- 18 июня 2022
-
08:04
-
07:49
-
07:47
-
07:33
-
07:25
-
07:01
-
06:58
-
06:47
-
06:45
-
06:28
-
06:27
-
06:01
-
05:44
-
05:20
-
04:39
-
03:55
-
03:32
-
03:12
-
02:53
-
02:13
-
01:51
-
01:34
-
01:25
-
00:51
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33