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«Аталанта» объявила о трансфере защитника «Ювентуса»

«Аталанта» объявила о трансфере защитника «Ювентуса»
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Итальянская «Аталанта» выкупила центрального защитника туринского «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщается на официальном сайте клуба.

По сообщениям ряда итальянских СМИ, сумма трансфера оценивается в € 20 млн.

Прошедший сезон Демирал, принадлежавший «Ювентусу», провёл за «Аталанту» на правах аренды. 24-летний турецкий защитник сыграл 42 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини хочет покинуть команду.

Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города.

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