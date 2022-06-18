В РПЛ рассмотрят инициативу «Урала» о расширении лиги до 18 команд

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги сообщили, что рассмотрят предложение «Урала» о расширении лиги.

«В РПЛ поступило письмо от ФК «Урал» с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/2024. Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме. В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ – 2022/2023 определиться с форматом сезона-2023/2024», — передаёт слова представителя пресс-службы РПЛ корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне, – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Стоит отметить, что клубы, выступившие против расширения РПЛ, поддержали идею создания в России нового турнира — Кубка лиги.