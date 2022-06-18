Футболистки «Локомотива» открыли счёт в матче женского Суперкубка России с ЦСКА
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В эти минуты проходит матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА. Он проходит на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Идёт 27-я минута, счёт – 1:0 в пользу футболисток «Локомотива».
На 25-й минуте счёт открыла форвард «Локомотива» Татьяна Морина. Она воспользовалась результативной передачей от Нелли Коровкиной. Морина оказалась с мячом у чужих ворот и отправила его в ворота голкипера ЦСКА Эльвиры Тодуа.
Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.
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