Ловчев — о возможном уходе Кофрие: Федуну впаривают игроков, но скупой платит дважды

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном уходе защитника Максимилиано Кофрие из «Спартака».
«Вопрос не в том, обрадует ли меня уход Кофрие или нет. Тут вопрос в том, что главному лицу «Спартака» Федуну впаривают таких игроков, как Хендрикс, Кофрие, Мартинс. Кофрие умеет играть в футбол, но «Спартак» всегда позиционируется лидером нашего футбола и так было во все времена.
За почти 20 лет правления Федуна клуб взял одно первенство, один кубок и суперкубок. Федуну впаривают этих игроков, а он смотрит только на цену, а не на то, как играет игрок. Кофрие слабый футболист, как и Маслов, Рассказов. И именно поэтому «Спартак» занимает такое место в чемпионате. Люди, которые при деньгах, забывают одну нашу народную мудрость: «Скупой платит дважды».
Я помню, как привозили Якина в «Спартак». Якин работал в «Базеле», Федун позвонил Абрамовичу, а тот спросил про Якину у Моуриньо и Жозе сказал, что Якин неплохой тренер. Так тренеров подбирают? Точно по такой же логике идёт в «Спартаке» и подбор игроков», — сказал Ловчев беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 18 июня 2022
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