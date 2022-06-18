«Мы не могли не сделать это фото». ЦСКА опубликовал снимок Гайча и Гайича
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Московский ЦСКА опубликовал совместную фотографию нападающего Адольфо Гайча и защитника Милана Гайича в своём телеграм-канале.
Напомним, вчера, 17 июня, клуб анонсировал подписание Гайича видеороликом. В описании к видео были прописаны комбинации, позволяющие скопировать и вставить электронный текст. Также было указано, что следующим действием идёт пропуск одной буквы и написание буквы «И». Таким образом, ЦСКА анонсировал подписание 26-летнего сербского игрока через фамилию своего нападающего Адольфо Гайча, в которую нужно добавить лишь «И», чтобы получилась фамилия новичка армейцев.
23-летний Гайч вернулся в ЦСКА после аренды в испанской «Уэске». Адольфо выступает за российскую команду с лета 2020 года.
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