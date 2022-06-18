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Хапов – о победе женской команды «Локомотива» в Суперкубке: великолепная игра, супердерби

Хапов – о победе женской команды «Локомотива» в Суперкубке: великолепная игра, супердерби
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов высказался о победе женской команды железнодорожников в матче за Суперкубок России с ЦСКА.

«Великолепная игра, супердерби, встретились ведущие команды России. Мне игра понравилась, ребятам тоже. Был огромный накал борьбы, поэтому мы очень рады, что «Локомотив» выиграл такой трофей. Конечно, мы следим за девочками и желаем, чтобы они все время выигрывали чемпионат», — цитирует Хапова ТАСС.

Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожниц. Голы за «Локомотив» забили нападающая Татьяна Морина и полузащитница Марина Фёдорова. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

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