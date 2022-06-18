Sport.es: экс-тренер «Зенита» Спаллетти уйдёт из «Наполи», если клуб продаст Кулибали
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Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти намерен покинуть команду, если клуб продаст сенегальского защитника Калиду Кулибали. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, итальянский специалист проинформировал о возможном решении руководство неаполитанцев.
30-летний Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. С тех пор защитник принял участие в 317 матчах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2022/2023. Сообщалось, что сенегальского футболиста готовы подписать «Барселона» и клубы английской Премьер-лиги (АПЛ).
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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