Sport.es: экс-тренер «Зенита» Спаллетти уйдёт из «Наполи», если клуб продаст Кулибали

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти намерен покинуть команду, если клуб продаст сенегальского защитника Калиду Кулибали. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, итальянский специалист проинформировал о возможном решении руководство неаполитанцев.



30-летний Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. С тех пор защитник принял участие в 317 матчах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2022/2023. Сообщалось, что сенегальского футболиста готовы подписать «Барселона» и клубы английской Премьер-лиги (АПЛ).

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