Новичок «Арсенала» Виейра: играть в АПЛ будет непросто, но я обещаю постоянно работать

Новичок «Арсенала» полузащитник Фабиу Виейра прокомментировал свой переход из «Порту» в лондонский клуб.
«Я был счастлив в «Порту», но такой шанс важен для любого профессионала. Играть в АПЛ будет непросто, но я обещаю работать, работать и только работать. Мой агент работал над этим трансфером, и я дал своё согласие, потому что сделка была важна для всех сторон. Я всегда наблюдал за английской Премьер-лигой по телевизору», — приводит слова Виейры Mirror.
Фабиу Виейра – воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года. С того момента он провёл за «драконов» 76 матчей, забил 10 голов и оформил 18 результативных передач. Ранее сообщалось, что контракт Виейры с «Арсеналом» рассчитан на пять лет.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
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