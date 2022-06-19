Главный тренер «Локомотива» Хапов рассказал о задачах команды на предстоящий сезон

Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.
«Мы уже приступили к подготовительному периоду, тренируемся на базе в Баковке. Она в великолепном состоянии после ремонта. Цели у «Локомотива» всегда одни — выигрывать все трофеи. Ребята понимают всю ответственность, надеюсь, что мы хорошо подготовимся», — цитирует Хапова ТАСС.
Заур Хапов возглавил железнодорожников в апреле 2022 года. Ранее он был тренером вратарей московской команды. Под его руководством «Локомотив» провёл восемь матчей, в которых одержал три победы, два раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.
Московский «Локомотив» набрал 48 очков в 30 матчах и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 19 июня 2022
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