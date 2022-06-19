В США прошёл матч звёзд между командами Роналдиньо и Роберто Карлоса
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В Майами (США) состоялся матч звёзд, в котором между собой сыграли команды Роналдиньо и Роберто Карлоса. Команда Роберто Карлоса одержала победу со счётом 12:10.
Главным героем встречи стал Роналдиньо, который раздавал результативные пасы не глядя, забивал красивые голы и зажигательно танцевал с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
В команде Роналдиньо сыграли Рене Игита, Алдаир, Рафаэль Маркес, Диего Лугано, Роналдиньо, Пауло Дибала, Поль Погба, Блез Матюиди, Рау Алехандро, Винисиус Жуниор и Патрик Клюйверт.
В команде Роберто Карлоса сыграли Миммо Конте, Роберто Карлос, Маркос Кафу, Эдер Милитао, Артуро Видаль, Карлос Вальдеррама, Ривалдо, Альфонсо Дэвис, Радамель Фалькао, Луиш Нани и Давид Трезеге.
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