В США прошёл матч звёзд между командами Роналдиньо и Роберто Карлоса

В Майами (США) состоялся матч звёзд, в котором между собой сыграли команды Роналдиньо и Роберто Карлоса. Команда Роберто Карлоса одержала победу со счётом 12:10.

Главным героем встречи стал Роналдиньо, который раздавал результативные пасы не глядя, забивал красивые голы и зажигательно танцевал с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

В команде Роналдиньо сыграли Рене Игита, Алдаир, Рафаэль Маркес, Диего Лугано, Роналдиньо, Пауло Дибала, Поль Погба, Блез Матюиди, Рау Алехандро, Винисиус Жуниор и Патрик Клюйверт.

В команде Роберто Карлоса сыграли Миммо Конте, Роберто Карлос, Маркос Кафу, Эдер Милитао, Артуро Видаль, Карлос Вальдеррама, Ривалдо, Альфонсо Дэвис, Радамель Фалькао, Луиш Нани и Давид Трезеге.