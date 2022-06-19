Хави просит руководство «Барселоны» предпринять последнюю попытку удержать Дембеле в клубе

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в сохранении нападающего Усмана Дембеле в команде, о чём попросил руководство клуба. Испанский специалист хочет, чтобы сине-гранатовые предприняли последнюю попытку подписать новое соглашение с 25-летним футболистом. Об этом сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что Дембеле не принял предложение «Барселоны» о новом контракте. Действующее соглашение 25-летнего французского форварда с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Сообщалось, что Дембеле может стать игроком «Челси», если не продлит контракт с «Барселоной».
В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 19 июня 2022
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:17
-
22:59
-
22:39
-
22:30
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
21:50
-
21:34
-
21:28
-
21:28
-
21:13
-
21:12
-
21:06
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:26
-
19:59
-
19:48
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:02
-
18:47