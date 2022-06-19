Хави просит руководство «Барселоны» предпринять последнюю попытку удержать Дембеле в клубе

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в сохранении нападающего Усмана Дембеле в команде, о чём попросил руководство клуба. Испанский специалист хочет, чтобы сине-гранатовые предприняли последнюю попытку подписать новое соглашение с 25-летним футболистом. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что Дембеле не принял предложение «Барселоны» о новом контракте. Действующее соглашение 25-летнего французского форварда с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Сообщалось, что Дембеле может стать игроком «Челси», если не продлит контракт с «Барселоной».



В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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