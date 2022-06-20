Чемпионат Европы по футболу U19: результаты матчей 19 июня

Вчера, в воскресенье, 19 июня, состоялся второй день чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Турнир проходит в Словакии. В этот день соревнований были сыграны два матча в группе В.
В первом матче игрового дня Сербия принимала Израиль. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2. В составе сербов отличиться удалось 18-летнему нападающему «Милана» Марко Лазетичу, а также Стефану Лековичу, за номинальных гостей же забивали Оскар Глоч и Ахмад Ибрахим. Примечательно, что Сербия спаслась от поражения лишь на 90+3-й минуте.
Во втором игровом слоте Англия встречалась с Австрией. Матч завершился уверенной победой номинальных хозяев поля – 2:0. По голу в каждом из таймов забили Карни Чуквуэмека и Алфи Девайн.
Уже сегодня, в понедельник, 20 июня, пройдёт второй тур в группе А – Словакия сыграет с Италией, а Румыния — с Францией.
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