Дель Пьеро: возвращение Погба и Лукаку поможет итальянскому футболу стать сильнее

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возможном возвращении в Серию А нападающего «Челси» Ромелу Лукаку и экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«В некоторых моментах это другой вид спорта. Кажется, в Премьер-лиге ты больше бегаешь, у тебя больше физической подготовки, ты более зрелищный. В Италии всё это тоже есть. Тут, конечно, есть такие вещи, и Италия сейчас борется на уровне клубов и на уровне сборных.
Прошлый сезон всё это показал. Победа «Ромы» в Лиге конференций УЕФА — это хорошая надежда на будущее в еврокубках. Таким образом, переходы Лукаку в «Интер» и Погба в «Ювентус» могут стать отличным ходом для итальянского футбола, чтобы снова стать сильнее и навязать борьбу соперникам в Лиге чемпионов», — приводит слова Дель Пьеро ESPN.
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