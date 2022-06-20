Радимов считает, что Дзюба будет лидером в любой команде РПЛ
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что бывший нападающий клуба из Санкт-Петербурга Артём Дзюба будет лидером в любой команде Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Дзюба будет лидером в любой команде РПЛ: он и с харизмой, да и сам по себе ведущий игрок! В какой команде? Не знаю. Нужно спрашивать у клубов. Наверное, это вопрос финансов. Что касается Европы, всё может показать только жизнь», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истёк по окончании сезона-2021/2022. За действующих чемпионов России нападающий выступал с 2015 года.
Президент РФС Александр Дюков объяснил, в каком случае можно расширить чемпионат России. Видео:
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