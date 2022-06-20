Салихова: никому не пойдёт на пользу, если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации вокруг ухода полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.
«По ситуации с Бакаевым — вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами. Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдёт на пользу», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».
- 20 июня 2022
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