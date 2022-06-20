В «Химках» подтвердили заинтересованность в голкипере Гудиеве

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе команды к вратарю «Ахмата» Виталию Гудиеву.

«Мы сейчас смотрим большое количество игроков, хотим укрепить все линии, и вратарская — не исключение. Илья Лантратов в случае предложения от топ-клуба может покинуть команду. Мы хотим иметь некую стабильность во вратарской линии в случае ухода нашего вратарского лидера.



Мы интересовались Виталием, но это не такая заинтересованность, что мы уже хотим его. Мы рассматривали его как одного из кандидатов. Он голкипер хорошего уровня, стабильно играющий. Пока что какую-то конкретику по этому игроку сказать сложно. К нам много игроков приезжает на просмотр», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее об интересе подмосковной команды к вратарю сообщал «Спорт-экспресс».