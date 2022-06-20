Президент «Интера» не согласовал условия сделки по аренде Ромелу Лукаку из «Челси»

Президент «Интера» Стивен Чжан заблокировал аренду нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает The Athletic.

Сообщается, что «Челси» хочет получить за аренду бельгийского форварда порядка € 10 млн и ожидает, что «Интер» будет платить нападающему все 100% зарплаты. Отмечается, что менеджеры «Интера», работающие над трансфером, готовы пойти на эти условия, однако согласовать данные требования с Чжаном не удалось.

Ранее появлялась информация о том, что «Интер» планирует представить бельгийского нападающего уже на этой неделе. В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. Соглашение бельгийского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.