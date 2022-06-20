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Президент «Интера» не согласовал условия сделки по аренде Ромелу Лукаку из «Челси»

Президент «Интера» не согласовал условия сделки по аренде Ромелу Лукаку из «Челси»
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Президент «Интера» Стивен Чжан заблокировал аренду нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает The Athletic.

Сообщается, что «Челси» хочет получить за аренду бельгийского форварда порядка € 10 млн и ожидает, что «Интер» будет платить нападающему все 100% зарплаты. Отмечается, что менеджеры «Интера», работающие над трансфером, готовы пойти на эти условия, однако согласовать данные требования с Чжаном не удалось.

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Ранее появлялась информация о том, что «Интер» планирует представить бельгийского нападающего уже на этой неделе. В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. Соглашение бельгийского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

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