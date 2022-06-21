Экс-тренер сборной Египта: Салах ничего не сделал для национальной команды

Бывший главный тренер сборной Египта Хассан Шехата выразил мнение, что египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах недостаточно выкладывается на поле, выступая за национальную команду.



«Мне печально об этом говорить, но Салах ничего не сделал для сборной. Он должен играть намного лучше. Он должен давать команде больше, когда играет за свою страну. Тренеры должны найти способ открыть пространство для Салаха. Мы должны найти игроков, которые помогут ему раскрыться на поле», — приводит слова Шехаты Goal.com со ссылкой на Egypt Independent.

Напомним, Салах выступает за национальную команду Египта с 2011 года. В составе сборной форвард дважды становился серебряным призёром Кубка африканских наций (2017, 2021).

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