«Это было показательно». Бакаев вспомнил историю о Сергее Семаке

Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев вспомнил историю о главном тренере клуба Сергее Семаке.

«Слышал, что Семак максимально хороший человек. Сильный тренер – и это доказано результатом. Всем привожу пример из тех времён, когда мы – 20-летние пацаны из «Спартака-2» – во время сборов на Кипре случайно встретили Сергея Богдановича в отеле. Мы сидели в кафе где-то в углу, были одеты в спортивные костюмы. И когда Семак нас увидел и понял, что мы футболисты, то подошёл, поздоровался и только потом пошёл по своим делам. Это было показательно! В тот момент он, по-моему, тренировал «Уфу».



Также отлично помню Сергея Богдановича по игровой карьере. Особенно – его пас через себя на Зырянова в матче с греками на Евро-2008!» — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.