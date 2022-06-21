Бакаев — о возможном свисте фанатов «Зенита»: я не заслуживаю такого отношения

Игрок «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев сообщил, что думает о возможном свисте фанатов санкт-петербургского клуба.



«Я понимаю, что будет непросто. Но ответить могу только своей работой: качественной игрой с полной самоотдачей. Однако эта история может сработать и в обратную сторону: буду играть плохо, и тогда о моём переходе вспомнят в другом свете.



Если случится свист с трибуны, я должен быть к этому готов. Принять как должное.



Я не слабый человек. Я должен быть готов к свисту и другим проявлениям. Но надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю», — сказал Зелимхан Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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