Зелимхан Бакаев ответил, будет ли праздновать голы в ворота «Спартака»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, будет ли праздновать, если забьёт «Спартаку».

«Буду ли праздновать гол, если забью «Спартаку»? Не буду», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

«Бакаев» является воспитанником «Спартака», за который выступал до 2022 года. Всего за красно-белых 25-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 мячей и сделал 29 результативных передач. За сборную России Бакаев дебютировал в 2019 году. За это время он провёл 12 матчей, забив один гол.

В нынешнее летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита» после ухода из московского «Спартака».