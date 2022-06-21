«Ньюкасл» ведёт переговоры с «Бёрнли» о переходе вратаря сборной Англии

«Ньюкасл Юнайтед» находится на стадии активных переговоров с «Бёрнли» по трансферу вратаря Ника Поупа, сообщает Sky Sports.



На прошлой неделе сообщалось, что Поуп интересен главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау. Вратарь сборной Англии является одной из приоритетных целей «сорок» на вратарскую позицию. В прошлом сезоне чаще всего из вратарей «Ньюкасла» на поле появлялся Мартин Дубравка.



Ник Поуп провёл восемь матчей за сборную Англии, пропустив один мяч. В минувшем сезоне у вратаря 36 матчей за «Бёрнли» с девятью сухими играми. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.



Ник Поуп перешёл в «Бёрнли» из клуба «Чарльтон Атлетик» в 2016 году за € 750 тыс.



Согласно источнику, «Ньюкасл» также заинтересован в подписании Свена Ботмана из «Лилля» и Уго Экитике из «Реймса».

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