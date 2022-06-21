«Лестер» представил новую домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023
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«Лестер Сити» представил домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023. Об этом информирует официальный сайт английской команды.
Фото: lcfc.com
Домашняя форма сочетает в себе такие детали, как выдающийся белый воротник, а отделка горловины выполнена с отсылками к комплектам 1970-х и 1980-х годов. В 1970-х подобный комплект был популярен благодаря Джимми Блумфилду. Формы 1980-х получили наибольшую известность благодаря Гари Линекеру и Алану Смиту.
Посмотреть на другие формы клубов сезона-2022/2023 можно в этом материале:
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Лестер Сити» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка. В рамках розыгрыша Лиги Европы «Лестер» не сумел выйти из отборочной группы, уступив московскому «Спартаку». Команда не сыграет в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023.
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