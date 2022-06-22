Экс-игрок «Спартака» Лоренсо Мельгарехо оформил дубль в матче чемпионата Парагвая

Бывший игрок московского «Спартака», сейчас выступающий за клуб «Либертад» Лоренсо Мельгарехо оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Парагвая с «Соль де Америка» (3:0).

Клуб за который выступает экс-игрок красно-белых лидирует в турнирной таблице чемпионата Парагвая, опережая «Серро Портеньо» на четыре очка. 31-летний Лоренсо Мельгарехо располагается на 9-м месте в списке лучших бомбардиров первенства, забив шесть голов и сделав две результативные передачи после 18 сыгранных матчей турнира.

Напомним, Лоренсо Мельгарехо выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2020 год. За это время полузащитник провёл за красно-белых 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач. Также парагвайский футболист играл в РПЛ за краснодарскую «Кубань».