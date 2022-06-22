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Франкфуртский «Айнтрахт» представил новую домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023

Франкфуртский «Айнтрахт» представил новую домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023
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Триумфатор Лиги Европы сезона-2021/2022 франкфуртский «Айнтрахт» представил новую домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023. Об этом информирует официальный сайт немецкого клуба.

Фото: footyheadlines.com

Домашняя футболка «Айнтрахта» на сезон-2022/2023 имеет белую основу и чёрные логотипы. Белый в качестве базового цвета был наименее распространённым дизайном домашней формы клуба, который использовался в течение последних нескольких десятилетий.

Посмотреть на другие формы клубов сезона-2022/2023 можно в этом материале:

Новые формы клубов в сезоне-2022/23. «Аякс» в «золоте», а Эд Ширан пиарит любимый клуб Новые формы клубов в сезоне-2022/23. «Аякс» в «золоте», а Эд Ширан пиарит любимый клуб

В минувшем сезоне франкфуртский «Айнтрахт» завоевал трофей Лиги Европы, в финальном матче одолев шотландский «Рейнджерс» из Глазго. На пути к финалу немецкий клуб сумел обыграть такие клубы как «Бетис», «Барселона» и «Вест Хэм».

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