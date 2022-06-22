Гарет Бэйл посетил базу «Кардифф Сити» и обсудил возможное заключение контракта

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Кардифф Сити», сообщает WalesOnline.
По информации источника, сегодня, 22 июня, 32-летний футболист посетил тренировочную базу валлийского клуба и обсудил с главным тренером возможный переход.
Напомним, ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед», «Рома» и клубы МЛС.
Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017) Испании, обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).
- 22 июня 2022
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:19
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
14:02