Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарет Бэйл посетил базу «Кардифф Сити» и обсудил возможное заключение контракта

Гарет Бэйл посетил базу «Кардифф Сити» и обсудил возможное заключение контракта
Комментарии

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Кардифф Сити», сообщает WalesOnline.

По информации источника, сегодня, 22 июня, 32-летний футболист посетил тренировочную базу валлийского клуба и обсудил с главным тренером возможный переход.

Напомним, ранее Бэйл объявил об уходе из «Реала». Контракт футболиста с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед», «Рома» и клубы МЛС.

Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017) Испании, обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Бэйл закончился как полноценный футболист. Но есть необычный способ продлить карьеру Бэйл закончился как полноценный футболист. Но есть необычный способ продлить карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022