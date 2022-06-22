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«Наконец-то эта тема утихнет». Колосков — о решении «Спартака» не бойкотировать Суперкубок

«Наконец-то эта тема утихнет». Колосков — о решении «Спартака» не бойкотировать Суперкубок
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение красно-белых не бойкотировать матч за Суперкубок России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Ничего такого не было из ряда вон выходящего для «Спартака». Обычное их поведение. Я отнёсся к этому спокойно. Дело в том, что «Спартак» официально не говорил, что не поедет на матч в Петербург. «Спартак» выражал своё недовольство тем, что игра пройдёт в Питере. Иногда это было слишком бурно, иногда это было слишком остро. Такова реакция спартаковцев на судейство, на календарь и теперь на Суперкубок.

Я не знаю, кто раздул это. Понятно, что пресса подогнала, другие похватали эту тему с бойкотом. Я с самого начала понимал и говорил, что никакого бойкота не будет. Так оно и оказалось. Объявили наконец-то, и теперь эта тема утихнет. Абсолютно ненужная для российского футбола перепалка», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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