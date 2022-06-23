Садио Мане объяснил свой уход из «Ливерпуля» в «Баварию»

30-летний сенегальский нападающий Садио Мане назвал причины своего перехода из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».
«Было много, много разных предположений, но я не запутавшийся мальчик. Очевидно, я знаю, чего хочу, и понимаю, что является профессиональным, поэтому я старался даже не думать о своём будущем по ходу сезона, потому что я всё ещё был игроком «Ливерпуля», и у нас были очень, очень важные игры. Для меня это время было очень, очень важным, как и для всей команды и болельщиков, и именно поэтому я был очень сосредоточен на этом. Я не хотел комментировать слухи, потому что победа в Лиге чемпионов и Премьер-лиге стала бы фантастикой для всех. Вот почему я даже не говорил и не комментировал спекуляции в СМИ, потому что это часть футбола, так будет всегда. Это нормально.
Конечно, мы многое выиграли, и я провёл здесь отличное время. Как я всегда говорю, моя жизнь — это всегда вызов, сейчас именно тот случай. Я пришёл и сказал руководству, что хочу уйти, я хочу поехать куда-нибудь еще, чтобы увидеть новый вызов, так я становлюсь всё лучше и лучше», — приводит слова Мане пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.
- 23 июня 2022
-
03:46
-
03:40
-
03:18
-
03:09
-
02:50
-
02:25
-
01:45
-
01:42
-
01:29
-
01:24
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:36
-
00:20
-
00:15
-
00:09
-
00:00
- 22 июня 2022
-
23:55
-
23:20
-
23:10
-
23:06
-
23:00
-
22:59
-
22:34
-
22:17
-
22:11
-
22:04
-
21:59
-
21:55
-
21:50
-
21:23
-
21:10
-
21:03
-
20:51