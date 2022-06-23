Евгений Гинер: думаю, никто из легионеров ЦСКА не покинет клуб после решения ФИФА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал будущее легионеров клуба после решения ФИФА.
«Думаю, никто из легионеров не покинет ЦСКА после решения ФИФА», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе Юсуфа Языджи. Армейский клуб и «Лилль» не договорились о трансфере турецкого полузащитника, который выступал в России на правах аренды.
25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.
- 23 июня 2022
-
14:34
-
14:32
-
14:20
-
14:19
-
14:17
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:48
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:26
-
12:20
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
10:57
-
10:52
-
10:36
-
10:17
-
10:16
-
09:53