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Евгений Гинер: думаю, никто из легионеров ЦСКА не покинет клуб после решения ФИФА

Евгений Гинер: думаю, никто из легионеров ЦСКА не покинет клуб после решения ФИФА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал будущее легионеров клуба после решения ФИФА.

«Думаю, никто из легионеров не покинет ЦСКА после решения ФИФА», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе Юсуфа Языджи. Армейский клуб и «Лилль» не договорились о трансфере турецкого полузащитника, который выступал в России на правах аренды.

25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.

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