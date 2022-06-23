РФС утвердил состав участников Первой лиги сезона-2022/2023
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Первой лиги сезона-2022/2023.
- «Акрон» (Тольятти);
- «Алания (Владикавказ);
- «Арсенал» (Тула);
- «Балтика» (Калининград);
- «Велес» (Москва);
- «Волга» (Ульяновск);
- «Волгарь» (Астрахань);
- «Динамо» (Махачкала);
- «Енисей» (Красноярск);
- «КАМАЗ» (Набережные Челны);
- «Краснодар-2» (Краснодар);
- «Кубань» (Краснодар);
- «Нефтехимик» (Нижнекамск);
- «Родина» (Москва);
- «Рубин» (Казань);
- «СКА-Хабаровск» (Хабаровск);
- «Уфа» (Уфа);
- «Шинник» (Ярославль).
Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) вернул историческое название Футбольной национальной лиге (ФНЛ-1). Со следующего сезона этот дивизион чемпионата России будет называться Первая лига.
Новость по темеРФС переименовал ФНЛ в Первую лигу
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