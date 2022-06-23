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РФС утвердил состав участников Первой лиги сезона-2022/2023

РФС утвердил состав участников Первой лиги сезона-2022/2023
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Первой лиги сезона-2022/2023.

  • «Акрон» (Тольятти);
  • «Алания (Владикавказ);
  • «Арсенал» (Тула);
  • «Балтика» (Калининград);
  • «Велес» (Москва);
  • «Волга» (Ульяновск);
  • «Волгарь» (Астрахань);
  • «Динамо» (Махачкала);
  • «Енисей» (Красноярск);
  • «КАМАЗ» (Набережные Челны);
  • «Краснодар-2» (Краснодар);
  • «Кубань» (Краснодар);
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск);
  • «Родина» (Москва);
  • «Рубин» (Казань);
  • «СКА-Хабаровск» (Хабаровск);
  • «Уфа» (Уфа);
  • «Шинник» (Ярославль).

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) вернул историческое название Футбольной национальной лиге (ФНЛ-1). Со следующего сезона этот дивизион чемпионата России будет называться Первая лига.

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