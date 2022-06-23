РФС утвердил состав участников Первой лиги сезона-2022/2023

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Первой лиги сезона-2022/2023.

«Акрон» (Тольятти);

«Алания (Владикавказ);

«Арсенал» (Тула);

«Балтика» (Калининград);

«Велес» (Москва);

«Волга» (Ульяновск);

«Волгарь» (Астрахань);

«Динамо» (Махачкала);

«Енисей» (Красноярск);

«КАМАЗ» (Набережные Челны);

«Краснодар-2» (Краснодар);

«Кубань» (Краснодар);

«Нефтехимик» (Нижнекамск);

«Родина» (Москва);

«Рубин» (Казань);

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск);

«Уфа» (Уфа);

«Шинник» (Ярославль).

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) вернул историческое название Футбольной национальной лиге (ФНЛ-1). Со следующего сезона этот дивизион чемпионата России будет называться Первая лига.