Обляков: большая честь играть под 10-м номером в таком клубе, как ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о том, что будет выступать за московский клуб под 10-м номером. Ранее под ним выступал экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев.



«Десятка» мне всегда нравилась. Думаю, почти все футболисты мечтают под ней играть — кроме защитников и вратарей. С одной стороны, просто прикольно, с другой — человек под номером 10 обычно техничный, креативный, играет в атаке. Это те качества, к которым я стремлюсь. Ещё, разумеется, это большая честь, тем более в таком клубе, как ЦСКА.



Был ли у меня в детстве кумир под 10-м номером? Честно — одного игрока не было, но количество звёзд действительно зашкаливает. Отношусь к этому спокойно: главное — показывать хорошую игру, неважно, под каким номером. Я осознаю дополнительную ответственность, но не зацикливаюсь на «десятке», давить на меня она не будет. И ажиотажа особого вокруг этого создавать не хочу», — цитирует Облякова официальный сайт ЦСКА.

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