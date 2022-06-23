ЦСКА объявил, что Иван Обляков будет выступать под 10-м номером

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет выступать под 10-м номером в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба ЦСКА.
«Ваня, передаю тебе свою «десяточку»! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю», — сказал предыдущий обладатель 10-го номера Алан Дзагоев.
Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Всего в минувшем сезоне Иван Обляков провёл за ЦСКА 32 матча во всех турнирах. Он забил один гол и сделал шесть результативных передач.
Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c 31-летним футболистом. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.
- 23 июня 2022
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