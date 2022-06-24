Орлов: в «Зените» создана творческая атмосфера, в московских клубах она отсутствует

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, в чём заключается успех «Зенита».
«Главный параметр любого человека, который приходит в «Зенит», – оптимист. Обязательно – чтобы он в раздевалке был не смурной, а радостный всегда, с улыбкой, готовый помочь, подсказать.
Поэтому у «Зенита» в последние годы посмотрите, какие успехи. Значит, всё работает на результат. Не может команда смурных побеждать в чемпионате страны. У нас всё работает на результат – на победу команды.
Это уже совсем внутреннее дело, но! Елена Анатольевна Илюхина – она председатель совета директоров. Александр Иванович Медведев – генеральный директор. Главный тренер – Сергей Богданович Семак. Это как раз то сочетание, которое позволяет всё-таки создавать эту творческую атмосферу. Этого не скажешь про некоторые московские команды. У них там полностью отсутствует творческое состояние, а оно должно быть: доверие и всё прочее. Поэтому «Зенит» четыре сезона подряд чемпион», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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